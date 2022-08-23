Инновационная технология отпирания дверей автомобиля пока находится в статусе тестирования.

Брендон Далали, увлеченный инновационными технологиями владелец электрокара Tesla Model 3, присоединился к группе бета-тестеров чипа VivoKey Apex, который работает на базе технологии беспроводной связи Near Field Communication (NFC).

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NFC уже применяется для бесконтактной оплаты покупок и виртуальных ключей для автомобиля в смартфоне, однако экспериментаторы пошли дальше и вживили чип VivoKey в руку – процедура обошлась в 400 долларов, 300 из которых Далали заплатил за само устройство.

Далали снял на видео процесс вживления чипа под кожу и поделился им в соцсетях. Он пояснил, что это безопасно, поскольку устройство покрыто биосовместимым веществом и уточнил, что операцию проводил профессиональный мастер по пирсингу. Более того, это уже не первый вживленный чип Далали – в левой руке у него карта с медицинскими данными, а также чип-ключ от дома.

VivoKey Apex, который бета-тестер имплантировал, позволяет разблокировать двери электрокара Tesla и завести машину, просто прислонив к считывателю тыльную сторону ладони. С обновлением функционал чипа будет расширяться – у компании, разработавшей устройство, есть целый “магазин приложений”, и смарт-ключ для Tesla – это лишь одно из них.