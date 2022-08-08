Tesla Model Y стала самой продаваемой машиной в мире. Уже в следующем году Tesla Model Y может превзойти по продажам Toyota Corolla.

На сегодняшний день самым популярным легковым автомобилем в мире остается Toyota Corolla, но в 2023 году все может измениться: японскому седану наступает на пятки американский электромобиль.

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Tesla Model Y уже стала наиболее продаваемой батарейной машиной, к концу года она превзойдет все существующие модели по выручке, а в следующем, вероятно, получит звание самого популярного легкового транспортного средства по общему объему продаж.

Electrek со ссылкой на Илона Маска заявляет, что Tesla Model Y метит в мировые бестселлеры: электрокар может превзойти результат Toyota Corolla, который составляет примерно 1,15 миллиона проданных экземпляров. Это станет возможным за счет того, что производственные мощности "Гигафабрик" Tesla в Техасе и Берлине, где собирают только Model Y, к концу этого года достигнут 1 миллиона штук.

Однако не все у американского автопроизводителя идет по плану. Так, на собрании акционеров Маск заявил, что ждущий уже три года пикап Cybertruck будет дороже, чем предполагалось изначально, и его технические характеристики будут не такими, как у представленного в 2019 году одноименного прототипа.

Тем временем дизайн серийного Cybertruck уже утвержден. До конвейера модель должна добраться в середине 2023 года, что также подтверждает Маск: а ближайшие месяцы на «Гигафабрике» в Техасе начнется установка и наладка оборудования.