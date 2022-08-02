Названы самые популярные модели электромобилей в 2022 году. Tesla уступила лидерство китайскому BYD.

Продажи электромобилей в мире демонстрируют стремительный рост. За первое полугодие уже реализовано 3,05 млн электрокаров – на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствует статистика сайта Clean Technica.

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Только за июнь в мире продано 685 тыс. электрокаров — на 65% больше, чем годом ранее. До конца года есть все шансы преодолеть отметку в 6 миллионов авто.

Как ни странно, производство электромобилей гораздо меньше пострадало от дефицита микрочипов, чем выпуск бензиновых и дизельных автомобилей. Впрочем, именно по этой причине Tesla уступила лидерство китайскому BYD.

ТОП-10 производителей электрокаров в 2022 году:

  • BYD — 640 478 авто
  • Tesla — 564 873
  • General Motors-Wuling — 233 017
  • Volkswagen — 158 057
  • BMW – 157 005
  • Mercedes-Benz — 126 414
  • SAIC — 124 500
  • Kia — 113 585
  • Chery — 112 031
  • Hyundai — 106 518

Сменился лидер среди моделей. Самый популярный электрокар в мире – кроссовер Tesla Model Y, сдвинувший на второе место родственный седан Model 3. Третьим стал миниатюрный Wuling HongGuang Mini EV.

Самые популярные электромобили в мире за 2022 год:

  • Tesla Model Y — 314 921 авто
  • Tesla Model 3 — 219 095
  • Wuling HongGuang Mini EV — 207 829
  • BYD Song — 159 091
  • BYD Qin Plus — 132 495
  • BYD Han — 97 225
  • Volkswagen ID.4 — 63 597
  • Li Xiang One EREV — 60 404
  • BYD Dolphin — 58 613
  • BYD Tang — 57 000
  • Chery QQ Ice Cream — 54 097
  • BYD Yuan Plus — 54 970
  • Hyundai Ioniq 5 — 52 108
  • Changan Benni EV — 51 512
  • Chery eQ1 — 46 914

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