Названы самые популярные модели электромобилей в 2022 году. Tesla уступила лидерство китайскому BYD.

Продажи электромобилей в мире демонстрируют стремительный рост. За первое полугодие уже реализовано 3,05 млн электрокаров – на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствует статистика сайта Clean Technica.

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Только за июнь в мире продано 685 тыс. электрокаров — на 65% больше, чем годом ранее. До конца года есть все шансы преодолеть отметку в 6 миллионов авто.

Как ни странно, производство электромобилей гораздо меньше пострадало от дефицита микрочипов, чем выпуск бензиновых и дизельных автомобилей. Впрочем, именно по этой причине Tesla уступила лидерство китайскому BYD.

ТОП-10 производителей электрокаров в 2022 году:

BYD — 640 478 авто

Tesla — 564 873

General Motors-Wuling — 233 017

Volkswagen — 158 057

BMW – 157 005

Mercedes-Benz — 126 414

SAIC — 124 500

Kia — 113 585

Chery — 112 031

Hyundai — 106 518

Сменился лидер среди моделей. Самый популярный электрокар в мире – кроссовер Tesla Model Y, сдвинувший на второе место родственный седан Model 3. Третьим стал миниатюрный Wuling HongGuang Mini EV.

Самые популярные электромобили в мире за 2022 год:

Tesla Model Y — 314 921 авто

Tesla Model 3 — 219 095

Wuling HongGuang Mini EV — 207 829

BYD Song — 159 091

BYD Qin Plus — 132 495

BYD Han — 97 225

Volkswagen ID.4 — 63 597

Li Xiang One EREV — 60 404

BYD Dolphin — 58 613

BYD Tang — 57 000

Chery QQ Ice Cream — 54 097

BYD Yuan Plus — 54 970

Hyundai Ioniq 5 — 52 108

Changan Benni EV — 51 512

Chery eQ1 — 46 914

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