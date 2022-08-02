Названо найпопулярніші електромобілі у світі за 2022 рік. Tesla поступилася лідерством китайському BYD.

Продажі електромобілів у світі демонструють стрімкий ріст. За перше півріччя вже реалізовано 3,05 млн електрокарів — на 22% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це свідчить статистика сайту Clean Technica.

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Лише за червень у світі продано 685 тис. електрокарів — на 65% більше, ніж роком раніше. До кінця року є всі шанси подолати позначку 6 мільйонів авто.

Як не дивно, виробництво електромобілів набагато менше постраждало від дефіциту мікрочипів, ніж випуск бензинових та дизельних авто. Втім, саме з цієї причини Tesla поступилася лідерством китайському BYD.

ТОП-10 виробників електрокарів у 2022 році:

  • BYD — 640 478 авто
  • Tesla — 564 873
  • General Motors-Wuling — 233 017
  • Volkswagen — 158 057
  • BMW – 157 005
  • Mercedes-Benz — 126 414
  • SAIC — 124 500
  • Kia — 113 585
  • Chery — 112 031
  • Hyundai — 106 518

Змінився лідер серед моделей. Найпопулярніший електрокар у світі — кросовер Tesla Model Y, що посунув на друге місце споріднений седан Model 3. Третім став мініатюрний Wuling HongGuang Mini EV.

Найпопулярніші електромобілі у світі за 2022 рік

  • Tesla Model Y — 314 921 авто
  • Tesla Model 3 — 219 095
  • Wuling HongGuang Mini EV — 207 829
  • BYD Song — 159 091
  • BYD Qin Plus — 132 495
  • BYD Han — 97 225
  • Volkswagen ID.4 — 63 597
  • Li Xiang One EREV — 60 404
  • BYD Dolphin — 58 613
  • BYD Tang — 57 000
  • Chery QQ Ice Cream — 54 097
  • BYD Yuan Plus — 54 970
  • Hyundai Ioniq 5 — 52 108
  • Changan Benni EV — 51 512
  • Chery eQ1 — 46 914

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