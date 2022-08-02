Названо найпопулярніші електромобілі у світі за 2022 рік. Tesla поступилася лідерством китайському BYD.
Продажі електромобілів у світі демонструють стрімкий ріст. За перше півріччя вже реалізовано 3,05 млн електрокарів — на 22% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це свідчить статистика сайту Clean Technica.
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Лише за червень у світі продано 685 тис. електрокарів — на 65% більше, ніж роком раніше. До кінця року є всі шанси подолати позначку 6 мільйонів авто.
Як не дивно, виробництво електромобілів набагато менше постраждало від дефіциту мікрочипів, ніж випуск бензинових та дизельних авто. Втім, саме з цієї причини Tesla поступилася лідерством китайському BYD.
ТОП-10 виробників електрокарів у 2022 році:
- BYD — 640 478 авто
- Tesla — 564 873
- General Motors-Wuling — 233 017
- Volkswagen — 158 057
- BMW – 157 005
- Mercedes-Benz — 126 414
- SAIC — 124 500
- Kia — 113 585
- Chery — 112 031
- Hyundai — 106 518
Змінився лідер серед моделей. Найпопулярніший електрокар у світі — кросовер Tesla Model Y, що посунув на друге місце споріднений седан Model 3. Третім став мініатюрний Wuling HongGuang Mini EV.
Найпопулярніші електромобілі у світі за 2022 рік
- Tesla Model Y — 314 921 авто
- Tesla Model 3 — 219 095
- Wuling HongGuang Mini EV — 207 829
- BYD Song — 159 091
- BYD Qin Plus — 132 495
- BYD Han — 97 225
- Volkswagen ID.4 — 63 597
- Li Xiang One EREV — 60 404
- BYD Dolphin — 58 613
- BYD Tang — 57 000
- Chery QQ Ice Cream — 54 097
- BYD Yuan Plus — 54 970
- Hyundai Ioniq 5 — 52 108
- Changan Benni EV — 51 512
- Chery eQ1 — 46 914
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