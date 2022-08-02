Названо найпопулярніші електромобілі у світі за 2022 рік. Tesla поступилася лідерством китайському BYD.

Продажі електромобілів у світі демонструють стрімкий ріст. За перше півріччя вже реалізовано 3,05 млн електрокарів — на 22% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це свідчить статистика сайту Clean Technica.

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Лише за червень у світі продано 685 тис. електрокарів — на 65% більше, ніж роком раніше. До кінця року є всі шанси подолати позначку 6 мільйонів авто.

Як не дивно, виробництво електромобілів набагато менше постраждало від дефіциту мікрочипів, ніж випуск бензинових та дизельних авто. Втім, саме з цієї причини Tesla поступилася лідерством китайському BYD.

ТОП-10 виробників електрокарів у 2022 році:

BYD — 640 478 авто

Tesla — 564 873

General Motors-Wuling — 233 017

Volkswagen — 158 057

BMW – 157 005

Mercedes-Benz — 126 414

SAIC — 124 500

Kia — 113 585

Chery — 112 031

Hyundai — 106 518

Змінився лідер серед моделей. Найпопулярніший електрокар у світі — кросовер Tesla Model Y, що посунув на друге місце споріднений седан Model 3. Третім став мініатюрний Wuling HongGuang Mini EV.

Найпопулярніші електромобілі у світі за 2022 рік

Tesla Model Y — 314 921 авто

Tesla Model 3 — 219 095

Wuling HongGuang Mini EV — 207 829

BYD Song — 159 091

BYD Qin Plus — 132 495

BYD Han — 97 225

Volkswagen ID.4 — 63 597

Li Xiang One EREV — 60 404

BYD Dolphin — 58 613

BYD Tang — 57 000

Chery QQ Ice Cream — 54 097

BYD Yuan Plus — 54 970

Hyundai Ioniq 5 — 52 108

Changan Benni EV — 51 512

Chery eQ1 — 46 914

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