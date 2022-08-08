Tesla Model Y стала найбільш продаваним електромобілем у світі. Вже наступного року Tesla Model Y може перевершити за продажами Toyota Corolla.

На сьогоднішній день найпопулярнішим легковим автомобілем у світі залишається Toyota Corolla, але в 2023 все може змінитися: на п'яти японському седану настає американський електромобіль.

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Tesla Model Y вже став батарейною машиною, що найбільше продається, до кінця року він перевершить всі існуючі моделі по виручці, а в наступному, ймовірно, отримає звання найпопулярнішого легкового транспортного засобу за загальним обсягом продажів.

Electrek з посиланням на Ілона Маска заявляє, що Tesla Model Y мітить у світові бестселери: електрокар може перевершити результат Toyota Corolla, який становить приблизно 1,15 мільйонів проданих екземплярів. Це стане можливим за рахунок того, що виробничі потужності «Гігафабрик» Tesla у Техасі та Берліні, де збирають лише Model Y, до кінця цього року досягнуть 1 мільйона штук.

Проте не все у американського автовиробника йде за планом. Так, на зборах акціонерів Маск заявив, що пікап Cybertruck, який чекають уже три роки, буде дорожчим, ніж передбачалося спочатку, і його технічні характеристики будуть не такими, як у представленого у 2019 році однойменного прототипу.

Тим часом, дизайн серійного Cybertruck вже затверджений. До конвеєра модель має дістатися в середині 2023 року, що знову підтвердив Маск: а найближчі місяці на «Гігафабриці» в Техасі розпочнеться встановлення та налагодження обладнання.