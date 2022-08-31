Страховики хотіли показати, що електромобілі спричиняють на 50% більше аварій, ніж традиційні авто.

Автомобілі Tesla були перевірені багатьма агентствами з безпеки автомобілів у всьому світі, включаючи Інститут страхування дорожньої безпеки (IIHS), який нещодавно дав Tesla Model Y найвищий можливий рейтинг безпеки.

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Однак одна зі страхових компаній зробила постановочне відео з аварією Tesla Model S, якій принаймні 6 років. Видання 24auto.de підтвердило, що AXA Insurance повністю імітувала аварію, а потім активувала піротехніку, щоб імітувати пожежу:

"Передбачуваний краш-тест страхової компанії AXA все частіше стає виставковим заходом без будь-яких реальних фактів," – повідомляє видання. Як визнала компанія на запит 24auto.de, у випробуваних автомобілях не було акумуляторів. За словами пресслужби, "демонструвати вогонь батареї було б занадто небезпечно через присутніх гостей, тому перед випробуваннями з електромобілів знімали елементи батареї". З цієї ж причини страхова компанія також сама підпалила піротехнікою протестовану Tesla Model S.

Весь показ "краш-тесту" був частиною реклами звіту AXA, в якому вони стверджували, що електромобілі спричиняють більше зіткнень із пошкодженнями:

"Статистика AXA показує, що водії електромобілів спричиняють на 50 відсотків більше зіткнень із пошкодженням власних автомобілів, ніж водії традиційних авто. Водії високопродуктивних електромобілів завдають собі вдвічі більше шкоди через зіткнення, ніж водії стандартних автомобілів з двигуном внутрішнього згоряння," – сказано у звіті AXA.

Звичайно, дані можуть говорити про багато речей, але в цьому випадку AXA вирішила не порівнювати автомобілі за сегментами. Дійсно, електромобілі в середньому розганяються швидше завдяки миттєвому крутному моменту, і деякі люди не можуть впоратися з потужністю, що може призвести до аварій.