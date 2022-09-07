Труднощі з доставкою пального під час війни призвели до підвищеного попиту на електромобілі. Проте коли ситуація з традиційним пальним покращилась, попит на електричні авто зменшився.

У серпні український автопарк поповнили 1489 авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV), що майже удвічі більше ніж торік. Однак, у порівнянні з липнем 2022р., попит на BEV зменшився на 14%, повідомляє Укравтопром.

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Основну масу зареєстрованих у серпні електромобілів склали легкові авто - 1397 шт. (нових – 152 шт., уживаних – 1245 шт.).

Найпопулярнішим в країні електрокаром залишається Nissan Leaf. За місяць українську реєстрацію отримали 297 авто цієї моделі.

Другий результат – у Volkswagen ID.4 – 154 шт.

На третьому місці – Volkswagen е-Golf – 150 шт.

Четвертим за популярністю став електромобіль Renault Zoe – 97 шт.

Замикає ТОП-5 серпневого ринку електромобілів Tesla Model 3, в її заліку 60 реєстрацій.

З 92 комерційних електромобілів, що отримали в минулому місяці українські номери, 40 шт. були моделі Renault Kangoo Z.E.

Усього, за вісім місяців з початку року, першу реєстрацію в Україні пройшли 7366 тис. од. автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення, що на 42% більше, ніж за аналогічний період 2021 року.