В ноябре замедлилось пополнение парка электромобилей, но темп пополнения автопарка еще высокий.

В течение ноября украинцы приобрели и зарегистрировали 1447 автомобилей на аккумуляторных источниках питания (BEV), сообщает Укравтопром.

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По отношению к предыдущему месяцу пополнение парка электромобилей замедлилось, от октябрьского результата отставание составило 10%. Однако по сравнению с ноябрем в прошлом году спрос на электрические авто вырос почти на 60%.

Основную массу зарегистрированных в октябре электромобилей составили легковые автомобили – 1383 шт. (278 новых и 1105 б/у).

Самым популярным электрокаром в Украине остается Nissan Leaf. За месяц украинскую регистрацию получили 248 лифов.

Второй результат у Volkswagen ID.4 – 207 шт.

На третьем месте Tesla Model 3 – 129 шт.

Четвертая по популярности модель – VW e-Golf (84 шт.).

Замыкает ТОП-5 рынка электромобилей – Tesla Model Y, в зачете которой 75 регистраций в ноябре.

Электрических коммерческих автомобилей в прошлом месяце было зарегистрировано 64 шт. (1 новый). В этом сегменте первенство традиционно по Renault Kangoo ZE – 30 шт.

Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли более 12 тыс. автомобилей на аккумуляторных источниках питания, что в полтора раза больше, чем за аналогичный период 2021 года.