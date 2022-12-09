В листопаді уповільнилось поповнення парку електромобілів, однак темпи поповнення автопарку ще високі.
Впродовж листопада українці придбали та зареєстрували 1447 авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV), повідомляє Укравтопром.
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Відносно попереднього місяця поповнення парку електромобілів уповільнилось, від жовтневого результату відставання становило 10%. Однак у порівнянні з листопадом минулого року попит на електричні авто зріс майже на 60%.
Основну масу зареєстрованих у жовтні електромобілів склали легкові авто – 1383 шт. (278 нових та 1105 уживаних).
- Найпопулярнішим електрокаром в Україні залишається Nissan Leaf. За місяць українську реєстрацію отримали 248 Ліфів.
- Другий результат у Volkswagen ID.4 – 207 шт.
- На третьому місці Tesla Model 3 – 129 шт.
- Четверта за популярністю модель – VW e-Golf (84 шт.).
- Замикає ТОП-5 ринку електромобілів – Tesla Model Y, в заліку якої 75 реєстрацій у листопаді.
Електричних комерційних авто у минулому місяці було зареєстровано 64 шт. (1 новий). В цьому сегменті першість традиційно за Renault Kangoo Z.E. – 30 шт.
Усього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли понад 12 тис. авто на акумуляторних джерелах живлення, що у півтора рази більше, ніж за аналогічний період 2021 року.