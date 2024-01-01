Какие китайские авто покупали украинцы в сентябре: статистика

ФОТО: УкрАвтопром|
Зикр 001
Посилання скопійовано!
В течение прошлого месяца украинцы приобрели почти 1,2 тыс. легковых авто, ввезенных из Китая, сообщает Укравтопром. Это на 8% меньше, по сравнению с сентябрем 2023 года. Из этого количества: новых – 911 ед. (+3%); подержанных – 265 ед. (-34%) ед.
Читайте также: ЕС ввел дополнительную пошлину на китайские электромобили: какой будет ответ
Автомобили китайского происхождения охватили 16% сентябрьского рынка новых легковушек. В сегменте подержанных авто, впервые регистрировавшихся в Украине, доля "китайцев" составила 1,6%. Абсолютное большинство легковушек из КНР были электромобили – 81%.
Самые популярные модели новых легковушек китайского происхождения:
- Zeekr 001 - 109 ед.;
- Volkswagen ID.4 - 103 ед.;
- Honda M-NV - 102 ед.;
- BYD Song Plus - 102 ед.;
- Nissan Ariya - 74 ед.;
Самые популярные модели подержанных легковушек из Китая:
- Zeekr 001 - 40 ед.;
- Volkswagen ID.4 - 26 ед.;
- Honda M-NV - 24 ед.;
- Chery EQ1 - 22 ед.;
- BYD Song Plus - 16 ед.