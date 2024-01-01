Какие китайские авто покупали украинцы в сентябре: статистика

В течение прошлого месяца украинцы приобрели почти 1,2 тыс. легковых авто, ввезенных из Китая, сообщает Укравтопром. Это на 8% меньше, по сравнению с сентябрем 2023 года. Из этого количества: новых – 911 ед. (+3%); подержанных – 265 ед. (-34%) ед.

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Автомобили китайского происхождения охватили 16% сентябрьского рынка новых легковушек. В сегменте подержанных авто, впервые регистрировавшихся в Украине, доля "китайцев" составила 1,6%. Абсолютное большинство легковушек из КНР были электромобили – 81%.

Самые популярные модели новых легковушек китайского происхождения:

Zeekr 001 - 109 ед.;

Volkswagen ID.4 - 103 ед.;

Honda M-NV - 102 ед.;

BYD Song Plus - 102 ед.;

Nissan Ariya - 74 ед.;

Самые популярные модели подержанных легковушек из Китая: