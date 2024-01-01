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Какие китайские авто покупали украинцы в сентябре: статистика

Из Китая везут преимущественно электромобили причем не обязательно китайских брендов.
Названы самые популярные китайские авто в Украине - Auto24

ФОТО: УкрАвтопром|

Зикр 001

Евгений Гудущан
logo16 октября, 11:38
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В течение прошлого месяца украинцы приобрели почти 1,2 тыс. легковых авто, ввезенных из Китая, сообщает Укравтопром. Это на 8% меньше, по сравнению с сентябрем 2023 года. Из этого количества: новых – 911 ед. (+3%); подержанных – 265 ед. (-34%) ед.

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Автомобили китайского происхождения охватили 16% сентябрьского рынка новых легковушек. В сегменте подержанных авто, впервые регистрировавшихся в Украине, доля "китайцев" составила 1,6%. Абсолютное большинство легковушек из КНР были электромобили – 81%.

Самые популярные модели новых легковушек китайского происхождения:

  • Zeekr 001 - 109 ед.;
  • Volkswagen ID.4 - 103 ед.;
  • Honda M-NV - 102 ед.;
  • BYD Song Plus - 102 ед.;
  • Nissan Ariya - 74 ед.;

Самые популярные модели подержанных легковушек из Китая:

  • Zeekr 001 - 40 ед.;
  • Volkswagen ID.4 - 26 ед.;
  • Honda M-NV - 24 ед.;
  • Chery EQ1 - 22 ед.;
  • BYD Song Plus - 16 ед.
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