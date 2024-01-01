ЕС ввел дополнительную пошлину на китайские электромобили: какой будет ответ

Теперь дополнительные 10% будут добавлены к действующим с лета таможенным тарифам и в максимуме достигнут 45% на каждый китайский бренд. Как следствие, пишет motorpasion.com, ценник на недорогие по сравнению с европейскими машинами электромобили Made in China подскочит.

Эксперты уже прогнозируют, что Китай этого просто так не простит и в стремлении отстоять свое право на свободную торговлю противопоставит протекционистским действиям ЕС свои рычаги влияния.

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Европейские чиновники за лозунгом о "нечестной конкуренции" немного потеряли ориентацию в геополитике и вскоре почувствуют мощный толчок китайского противодействия.

Ужасные последствия будут впереди

Европейские производители, среди которых Volkswagen и BMW, уже обратились к ЕС ослабить напряженность, поскольку необъявленная таможенно-торговая война будет иметь ужасные последствия не только для автомобильной промышленности, но и для экономики Европы в целом.

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"Те, кто инвестирует, создает рабочие места и работает с местным бизнесом, должны получить выгоду от тарифов. Вместо штрафных тарифов речь должна идти о взаимном признании инвестиций. Вместо того, чтобы способствовать сотрудничеству, эти тарифы рискуют спровоцировать торговый конфликт, который может повредить не только отношениям между Китаем и ЕС, но и амбициям Европы по экологическому переходу" – высказал свое мнение генеральный директор Volkswagen Оливер Блюме.

Кто голосовал "за"

Между тем Европейская Комиссия как исполнительный орган блока, получила по этому поводу в голосовании большинство. Теперь она может начинать применение утвержденных тарифов благодаря 10 странам, которые проголосовали за эту меру (Болгария, Дания, Эстония, Франция, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Польша и др.).

Против проголосовали Германия, Венгрия, Мальта, Словакия и Словения. Еще 12 стран воздержались, в т.ч. упомянутая в начале Испания, чьи автопроизводители были против таможенных репрессий.

"Соломинка спасения" все-таки есть

Правда, воспользоваться ею хотят не все, что и показало голосование. Как известно, новые тарифы начнут действовать не раньше 31 октября с.г. До того времени Еврокомиссия "продолжит переговоры, чтобы найти альтернативу".

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А пока предложенные тарифы на изготовленные в Китае электромобили до 45% продлятся запланированные пять лет, это "будет стоить автопроизводителям миллиарды дополнительных долларов".

Негативные последствия будут далеко идущими

"Роковым знаком для европейской автомобильной промышленности" назвал голосование ЕС на введение тарифов до 45% на электромобили из Китая гендиректор BMW Оливер Зипсе. Он призвал к быстрому решению проблемы.

"Тот факт, что Германия проголосовала против пошлин, является важным сигналом и увеличивает шансы на достижение договоренности", – сказал Зипсе.

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В Mercedes-Benz также возмущены и призвали решать проблему путем переговоров, поскольку то голосование может иметь "далеко идущие негативные последствия".

Китайский ответ не за горами

Фигуры на доске противостояний еще на своих позициях. Но это ненадолго. Процесс пошел и в стороне китайские бренды с большим присутствием в Европе стоять не будут. Голосование уже раскритиковала корпорация Zhejiang Geely Holding, в состав которого входят Volvo, а также Poletar, Lynk & CO, Zeekr и Lotus, и имеет 50% акций Smart.

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Минторговли Китая назвало тарифы "несправедливыми, несоответствующими и необоснованными" и... начало расследование по импорту молочных продуктов и свинины.

Как уже становится понятно, это намек на то, что страдать будут не только европейские автопроизводители, поскольку вероятный удар вскоре будет нанесен по фермерам и агрофирмам ЕС. И это будет очень болезненно...