ЄС ввів додаткове мито на китайські електромобілі: яка буде відповідь

Тепер додаткові 10% будуть додані до чинних з літа митних тарифів і в максимумі досягнуть 45% на кожен китайський бренд. Як наслідок, пише motorpasion.com, цінник на недорогі у порівнянні з європейськими машинами електромобілі Made in China підскочить.

Експерти вже прогнозують, що Китай цього просто так не пробачить і в прагненні відстояти своє право на вільну торгівлю протиставить протекціоністським діям ЄС свої важелі впливу.

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Європейські чиновники за гаслом про "нечесну конкуренцію" трохи втратили орієнтацію в геополітиці й невдовзі відчують потужний поштовх китайської протидії.

Жахливі наслідки будуть попереду

Європейські виробники, з-поміж яких Volkswagen і BMW, вже звернулися до ЄС послабити напруженість, оскільки неоголошена митно-торговельна війна матиме жахливі наслідки не лише для автомобільної промисловості, а й для економіки Європи в цілому.

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"Ті, хто інвестує, створює робочі місця та працює з місцевим бізнесом, мають отримати вигоду від тарифів. Замість штрафних тарифів мова має йти про взаємне визнання інвестицій. Замість того, щоб сприяти співпраці, ці тарифи ризикують спровокувати торгівельний конфлікт, який може зашкодити не тільки відносинам між Китаєм і ЄС, але й амбіціям Європи щодо екологічного переходу" – вислови свою думку генеральний директор Volkswagen Олівер Блюме.

Хто голосував "за"

Тим часом Європейська Комісія як виконавчий орган блоку, отримала щодо цього в голосуванні більшість. Тепер вона може розпочинати застосування затверджених тарифів завдяки 10 країнам, які проголосували за цей захід (Болгарія, Данія, Естонія, Франція, Ірландія, Італія, Латвія, Литва, Польща та ін.).

Проти проголосували Німеччина, Угорщина, Мальта, Словаччина та Словенія. Ще 12 країн утрималися, в т.ч. згадана на початку Іспанія, чиї автовиробники були проти митних репресій.

"Соломинка порятунку" все-таки є

Щоправда, скористатися нею хочуть не всі, що й показало голосування. Як відомо, нові тарифи почнуть діяти не раніше 31 жовтня ц.р. До того часу Єврокомісія "продовжить переговори, щоб знайти альтернативу".

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А поки запропоновані тарифи на виготовлені в Китаї електромобілі до 45% триватимуть заплановані п’ять років, це "коштуватиме автовиробникам мільярди додаткових доларів".

Негативні наслідки будуть далекосяжними

"Фатальним знаком для європейської автомобільної промисловості" назвав голосування ЄС на введення тарифів до 45% на електромобілі з Китаю гендиректор BMW Олівер Зіпсе. Він закликав до швидкого вирішення проблеми.

"Той факт, що Німеччина проголосувала проти мит, є важливим сигналом і збільшує шанси на досягнення домовленості", – сказав Зіпсе.

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У Mercedes-Benz також обурені й закликали розв'язувати проблему шляхом переговорів, оскільки те голосування може мати "далекосяжні негативні наслідки".

Китайська відповідь не за горами

Фігури на дошці протистоянь ще на своїх позиціях. Але це ненадовго. Процес пішов і осторонь китайські бренди з великою присутністю в Європі стояти не будуть. Голосування вже розкритикувала корпорація Zhejiang Geely Holding, до складу якого входять Volvo, а також Poletar, Lynk & CO, Zeekr і Lotus, і має 50% акцій Smart.

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Мінторгівлі Китаю назвало тарифи "несправедливими, невідповідними та необґрунтованими" і... розпочав розслідування щодо імпорту молочних продуктів і свинини.

Як уже стає зрозуміло, це натяк на те, що страждатимуть не тільки європейські автовиробники, оскільки ймовірний удар невдовзі буде нанесено по фермерах та агрофірмах ЄС. І це буде дуже болісно...