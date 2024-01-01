Які китайські авто купували українці у вересні: статистика

Впродовж минулого місяця українці придбали майже 1,2 тис. легкових авто, ввезених з Китаю, повідомляє Укравтопром. Це на 8% менше, у порівнянні з вереснем 2023 року. З цієї кількості: нових – 911 од. (+3%); вживаних – 265 од. (-34%) од.

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Автомобілі китайського походження охопили 16% вересневого ринку нових легковиків. В сегменті вживаних авто, що вперше реєструвались в Україні, частка «китайців» становила 1,6%. Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі – 81%.

Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:

Zeekr 001 - 109 од.;

Volkswagen ID.4 - 103 од.;

Honda M-NV - 102 од.;

BYD Song Plus - 102 од.;

Nissan Ariya - 74 од.;

Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з Китаю: