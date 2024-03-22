Лимиты размеров страховых возмещений пострадавшим в ДТП установлены отдельно для каждой страны-члена системы "Зеленая карта" в соответствии с локальным законодательством.

Полис “Зеленая карта” действует во всех странах-членах, а сумма компенсаций зависит от требований законодательства в сфере обязательного страхования ответственности водителей, которые установлены в каждой стране.

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В большинстве странах эти лимиты достигают миллионов евро, а в некоторых вообще неограничены. Например, если дорожное происшествие произошло в Германии, то лимиты компенсаций составляют: по жизни и здоровью - 7,5 млн. евро, по имуществу - 1,22 млн. евро.

Страны с неограниченными страховыми лимитами по договорам "Зеленая карта":

Франция (за вред здоровью и жизни)

Финляндия (за вред здоровью и жизни)

Великобритания (за вред здоровью и жизни)

Тунис (за вред имуществу, за вред здоровью и жизни)

Бельгия (за вред здоровью и жизни)

Ирландия (за вред здоровью и жизни)

Люксембург (за вред имуществу, за вред здоровью и жизни)

Норвегия (за вред здоровью и жизни)

Подробнее просмотреть лимиты сумм страхового покрытия по договорам "Зеленая карта" в каждой стране-члене системы можно по ссылке.