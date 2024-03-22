Ліміти розмірів страхових відшкодувань потерпілим у ДТП встановлені окремо для кожної країни-члена системи “Зелена картка” відповідно до локального законодавства.

Поліс “Зелена картка” діє в усіх країнах-членах, а сума компенсацій залежить від вимог законодавства у сфері обов’язкового страхування відповідальності водіїв, які встановлені у кожній країні.

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В більшості країнах ці ліміти сягають мільйонів євро, а в деяких взагалі необмежені. Наприклад, якщо дорожня пригода сталася у Німеччині, то ліміти компенсацій становлять: по життю та здоров’ю - 7,5 млн. євро, по майну - 1,22 млн. євро.

Країни з необмеженими страховими лімітами за договорами “Зелена картка”:

Франція (за шкоду здоров’ю і життю)

Фінляндія (за шкоду здоров’ю і життю)

Великобританія (за шкоду здоров’ю і життю)

Туніс (за шкоду майну, за шкоду здоров’ю і життю)

Бельгія (за шкоду здоров’ю і життю)

Ірландія (за шкоду здоров’ю і життю)

Люксембург (за шкоду майну, за шкоду здоров’ю і життю)

Норвегія (за шкоду здоров’ю і життю)

Детальніше переглянути ліміти сум страхового покриття за договорами “Зелена картка” у кожній країні-члені системи можна за посиланням.