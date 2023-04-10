В течение I кв. 2023г. в Украине было зарегистрировано 11,2 тыс. новых легковых автомобилей, что на 0,05% больше, чем в прошлом году.
В пополнении украинского парка легковых автомобилей новые автомобили заняли в этом году 22%, против 14% в I кв. в прошлом году.
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Произошли существенные изменения в рейтинге марок. Если в I кв. 2022 г. лидерская позиция принадлежала Renault, то в этом году первенство за Toyota, которая на четверть прибавила в продажах. Renault спустилась на одну строчку рейтинга с потерей в продажах – 36%.
Выбыли из первой десятки такие марки как Chery, Mitsubishi, Nissan, Peugeot. В то же время улучшили свои позиции и вошли в ТОП-10 BMW, Suzuki, Mazda, Lexus.
Изменения в ТОП-10 марок І кв. (2023г. vs 2022г.):
- (+1) Toyota – 1739 шт. (+25%);
- (-1) Renault – 1059 шт. (-36%);
- (+4) Volkswagen – 945 шт. (+72%);
- Skoda – 909 шт. (+34%);
- (+6) BMW – 856 шт. (+180%);
- (+4) Mercedes-Benz – 684 шт. (+97%);
- (-2) Hyundai – 662 шт. (-0,2%);
- (+9) Suzuki – 563 шт. (+147%);
- (+3) MAZDA – 469 шт. (+60%);
- (+13) Lexus – 389 шт. (+232%).