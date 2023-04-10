В течение I кв. 2023г. в Украине было зарегистрировано 11,2 тыс. новых легковых автомобилей, что на 0,05% больше, чем в прошлом году.

В пополнении украинского парка легковых автомобилей новые автомобили заняли в этом году 22%, против 14% в I кв. в прошлом году.

Читайте также: Украинцы массово пересаживаются на мотоциклы и мопеды: статистика продаж 2022 года

Произошли существенные изменения в рейтинге марок. Если в I кв. 2022 г. лидерская позиция принадлежала Renault, то в этом году первенство за Toyota, которая на четверть прибавила в продажах. Renault спустилась на одну строчку рейтинга с потерей в продажах – 36%.

Выбыли из первой десятки такие марки как Chery, Mitsubishi, Nissan, Peugeot. В то же время улучшили свои позиции и вошли в ТОП-10 BMW, Suzuki, Mazda, Lexus.

Изменения в ТОП-10 марок І кв. (2023г. vs 2022г.):