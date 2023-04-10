Впродовж І кв. 2023р. в Україні було зареєстровано 11,2 тис. нових легкових авто, що на 0,05% більше ніж торік.

У поповненні українського парку легковиків нові авто в цьому році мають 22%, проти 14% у І кварталі минулого року.

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Відбулись суттєві зміни у рейтингу марок. Якщо у І кв. 2022 р. лідерська позиція належала Renault, то в цьому році першість – за Toyota, яка на чверть додала у продажах. Renault спустилась на одну сходинку рейтингу з втратою у продажах – 36%.

Вибули з першої десятки такі марки як Chery, Mitsubishi, Nissan, Peugeot. Водночас покращили свої позиції та увійшли до ТОП-10 BMW, Suzuki, Mazda, Lexus.

Зміни в ТОП-10 марок І кв. (2023р. vs 2022р.):