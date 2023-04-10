Впродовж І кв. 2023р. в Україні було зареєстровано 11,2 тис. нових легкових авто, що на 0,05% більше ніж торік.
У поповненні українського парку легковиків нові авто в цьому році мають 22%, проти 14% у І кварталі минулого року.
Читайте також: Українці масово пересідають на мотоцикли та мопеди: статистика продажів 2022 року
Відбулись суттєві зміни у рейтингу марок. Якщо у І кв. 2022 р. лідерська позиція належала Renault, то в цьому році першість – за Toyota, яка на чверть додала у продажах. Renault спустилась на одну сходинку рейтингу з втратою у продажах – 36%.
Вибули з першої десятки такі марки як Chery, Mitsubishi, Nissan, Peugeot. Водночас покращили свої позиції та увійшли до ТОП-10 BMW, Suzuki, Mazda, Lexus.
Зміни в ТОП-10 марок І кв. (2023р. vs 2022р.):
- (+1) Toyota - 1739 шт. (+25%);
- (-1) Renault – 1059 шт. (-36%);
- (+4) Volkswagen – 945 шт. (+72%);
- Skoda – 909 шт. (+34%);
- (+6) BMW – 856 шт. (+180%);
- (+4) Mercedes-Benz – 684 шт. (+97%);
- (-2) Hyundai – 662 шт. (-0,2%);
- (+9) Suzuki – 563 шт. (+147%);
- (+3) MAZDA – 469 шт. (+60%);
- (+13) Lexus – 389 шт. (+232%).