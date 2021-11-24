Вопреки ожиданиям, что чаще всего неправильное написание будет касаться экзотических марок, или тех, которые пишутся не так как звучат, ситуация оказалась немного другой.

Британские эксперты с сайта money.co.uk выяснили, названия каких автомобильных брендов чаще всего пишут с ошибками. Попали в исследование не только экзотические, но и известные автомобильные марки.

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Лидером стала корейская Hyundai, название которой оказалось особенно сложным для пользователей Сети. В названии Hyundai пользователи ошибаются примерно по 605 тысяч раз в месяц, говорится в исследовании.

На втором месте расположилась итальянская Lamborghini – 365 тысяч ошибок ежемесячно. Пользователи регулярно опускают то одну, то две буквы.

Замыкает тройку несложный, на первый взгляд, итальянский бренд Ferrari, который в сети нередко пишут без двойной r. Всего ошибок насчитывается до 123 тысяч в месяц.

Японская Suzuki заняла седьмое место с несколькими вариантами неверных написаний – 78,8 тысяч ошибок ежемесячно.

Что касается названия Bugatti – 12 место. С ним не могут справиться до 45,5 тысяч человек в месяц.

Недалеко ушел Volkswagen с 42,9 тысяч ошибок и популярными вариантами Volswagen и Volwagen.

Наконец, 20 строчка досталась Porsche: немецкую марку часто называют неверно, допуская по 19,5 тысяч неправильных написаний за месяц.