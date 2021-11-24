Всупереч очікуванням, що найчастіше неправильне написання буде стосуватись екзотичних марок, або тих, які пишуться не так як звучать, ситуація виявилась трохи іншою.

Британські експерти з сайту money.co.uk з'ясували, назви яких автомобільних брендів найчастіше пишуть з помилками. Потрапили у дослідження не тільки екзотичні, а і відомі автомобільні марки.

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Лідером стала корейська Hyundai, назва якої виявилася особливо складною для користувачів мережі. У назві Hyundai користувачі помиляються приблизно по 605 тисяч разів на місяць, йдеться у дослідженні.

На другому місці розташувалася італійська Lamborghini - 365 тисяч помилок щомісяця. Користувачі регулярно опускають то одну, то дві літери.

Замикає трійку нескладний, на перший погляд, італійський бренд - Ferrari, який у мережі нерідко пишуть без подвійної r. Усього помилок налічується до 123 тисяч на місяць.

Японська Suzuki посіла сьоме місце з кількома варіантами невірних написань - 78,8 тисяч помилок щомісяця.

За ім'ям Bugatti - 12 місце. З ним не можуть впоратися до 45,5 тисяч людей на місяць.

Недалеко пішов Volkswagen з 42,9 тисяч помилок і популярними варіантами Volswagen і Volwagen.

Нарешті, 20 рядок дістався Porsche: німецьку марку часто називають невірно, допускаючи по 19,5 тисяч неправильних написань за місяць.