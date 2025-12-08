Какие машины покупали для фирм в ноябре

По данным Укравтопрома, в ноябре украинский автопарк пополнили около 8.3 тысячи новых легковых автомобилей. Структура продаж четко демонстрирует доминирование частного сектора, который обеспечил большинство регистраций.

Структура рынка

Частные покупатели приобрели 71 процент всех новых легковушек. Юридические лица сформировали 29 процентов спроса.

По сравнению с ноябрем 2024 года частный сегмент вырос на 84 процента. Корпоративный сегмент продемонстрировал умеренный, но стабильный прирост в 17 процентов. Такая динамика свидетельствует о быстром восстановлении потребительской активности и постепенное оживление автопарков предприятий.

Что выбирали частные покупатели

У физических лиц спрос четко сместился в сторону моделей с электрическими или современными гибридными силовыми установками, а также в сторону брендов, которые предлагают высокую технологичность по конкурентной цене.

Первая пятерка выглядит так:

BYD Leopard 3 – 363 единицы

Volkswagen ID.Unyx – 288 единиц

BYD Song Plus – 280 единиц

Toyota RAV4 – 252 единицы

BYD Sea Lion 06 – 219 единиц

Самая заметная тенденция - доминирование китайского бренда BYD в трех из пяти позиций. Это подтверждает системное укрепление его присутствия на украинском рынке и смещение интереса покупателей к новым технологическим платформам. Ситуация может измениться с начала 2026 года, когда отменят льготы для электромобилей.

Преимущества корпоративного сектора

Юридические лица традиционно склоняются к моделям с практическим применением, надежностью и возможностью оптимизации стоимости владения. Рейтинг возглавляют производители, которые имеют сильные позиции в сервисном обслуживании и предлагают проверенные решения для бизнеса.

Пятерка самых популярных моделей среди юрлиц:

Renault Duster – 399 единиц

Fiat Titano – 151 единица

Skoda Octavia – 96 единиц

Toyota Land Cruiser Prado – 88 единиц

Skoda Kodiaq – 77 единиц

Renault Duster сохраняет статус одного из главных корпоративных универсалов, что объясняется сочетанием проходимости, низких эксплуатационных расходов и доступной цены. Также заметна активность в сегменте пикапов и универсальных SUV.