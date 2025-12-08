Які машини купували для фірм у листопаді

За даними Укравтопрому, у листопаді український автопарк поповнили близько 8.3 тисячі нових легкових автомобілів. Структура продажів чітко демонструє домінування приватного сектору, який забезпечив більшість реєстрацій.

Структура ринку

Приватні покупці придбали 71 відсоток усіх нових легковиків. Юридичні особи сформували 29 відсотків попиту.

У порівнянні з листопадом 2024 року приватний сегмент зріс на 84 відсотки. Корпоративний сегмент продемонстрував помірніший, але стабільний приріст у 17 відсотків. Така динаміка свідчить про швидке відновлення споживчої активності та поступове пожвавлення автопарків підприємств.

Що обирали приватні покупці

У фізичних осіб попит чітко змістився в бік моделей з електричними або сучасними гібридними силовими установками, а також у бік брендів, які пропонують високу технологічність за конкурентною ціною.

Перша п’ятірка виглядає так:

BYD Leopard 3 – 363 одиниці

Volkswagen ID.Unyx – 288 одиниць

BYD Song Plus – 280 одиниць

Toyota RAV4 – 252 одиниці

BYD Sea Lion 06 – 219 одиниць

Найпомітніша тенденція — домінування китайського бренду BYD у трьох з п’яти позицій. Це підтверджує системне зміцнення його присутності на українському ринку та зміщення інтересу покупців до нових технологічних платформ. Ситуація може змінитись з початку 2026 року коли скасують пільги для електромобілів.

Переваги корпоративного сектору

Юридичні особи традиційно схиляються до моделей із практичним застосуванням, надійністю та можливістю оптимізації вартості володіння. Рейтинг очолюють виробники, які мають сильні позиції в сервісному обслуговуванні та пропонують перевірені рішення для бізнесу.

П’ятірка найпопулярніших моделей серед юросіб:

Renault Duster – 399 одиниць

Fiat Titano – 151 одиниця

Skoda Octavia – 96 одиниць

Toyota Land Cruiser Prado – 88 одиниць

Skoda Kodiaq – 77 одиниць

Renault Duster зберігає статус одного з головних корпоративних універсалів, що пояснюється поєднанням прохідності, низьких експлуатаційних витрат і доступної ціни. Також помітна активність у сегменті пікапів та універсальних SUV.