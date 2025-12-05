Ринок вантажівок просів: у чому причина

У листопаді на українському ринку нових комерційних автомобілів було реалізовано 982 машини, за даними Укравтопрому. Показник демонструє помітне охолодження попиту як у міжрічному, так і в місячному вимірах.

Динаміка продажів

У порівнянні з листопадом минулого року ринок скоротився на 10 відсотків. Це зниження пояснюється слабшою активністю малого та середнього бізнесу, який традиційно формує попит у сегменті малотоннажних та середньотоннажних авто, а також обережністю великих логістичних компаній на тлі загальної економічної та політичної невизначеності.

Якщо порівнювати з жовтнем 2025 року, падіння становить 18 відсотків. Місячне просідання може бути пов’язане із завершенням кількох великих корпоративних закупівель у попередньому місяці, а також сезонним зменшенням активності у сфері перевезень наприкінці року.

Розподіл за марками

Листопадовий рейтинг брендів виглядає збалансовано, а конкуренція між лідерами мінімальна. У першу п’ятірку увійшли:

MAN – 118 одиниць

Renault – 117 одиниць

Fiat – 88 одиниць

Citroën – 85 одиниць

Mercedes-Benz – 79 одиниць

Таке співвідношення свідчить про стабільність структури попиту: на першому місці залишаються важкі магістральні тягачі MAN та Renault, тоді як Fiat і Citroën утримують сильні позиції у сегменті малотоннажних автомобілів для міської логістики.

Підсумки року

З початку 2025 року український автопарк поповнився 10835 новими вантажними та спеціальними автомобілями. Це на 6 відсотків менше, ніж за аналогічний період торік. Попри скорочення, загальний обсяг ринку залишається достатньо високим, що свідчить про збереження активності у сфері логістики, будівництва та промисловості.

Водночас темп поповнення парку стає більш стриманим, що узгоджується із загальною економічною динамікою та негативними для бізнесу політичними сигналами.