Рынок грузовиков просел: в чем причина

В ноябре на украинском рынке новых коммерческих автомобилей было реализовано 982 машины, по данным Укравтопрома. Показатель демонстрирует заметное охлаждение спроса как в межгодовом, так и в месячном измерениях.

Динамика продаж

По сравнению с ноябрем прошлого года рынок сократился на 10 процентов. Это снижение объясняется слабой активностью малого и среднего бизнеса, который традиционно формирует спрос в сегменте малотоннажных и среднетоннажных авто, а также осторожностью крупных логистических компаний на фоне общей экономической и политической неопределенности.

Если сравнивать с октябрем 2025 года, падение составляет 18 процентов. Месячное проседание может быть связано с завершением нескольких крупных корпоративных закупок в предыдущем месяце, а также сезонным уменьшением активности в сфере перевозок в конце года.

Распределение по маркам

Ноябрьский рейтинг брендов выглядит сбалансировано, а конкуренция между лидерами минимальна. В первую пятерку вошли:

MAN – 118 единиц

Renault – 117 единиц

Fiat – 88 единиц

Citroën – 85 единиц

Mercedes-Benz – 79 единиц

Такое соотношение свидетельствует о стабильности структуры спроса: на первом месте остаются тяжелые магистральные тягачи MAN и Renault, тогда как Fiat и Citroën удерживают сильные позиции в сегменте малотоннажных автомобилей для городской логистики.

Итоги года

С начала 2025 года украинский автопарк пополнился 10835 новыми грузовыми и специальными автомобилями. Это на 6 процентов меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Несмотря на сокращение, общий объем рынка остается достаточно высоким, что свидетельствует о сохранении активности в сфере логистики, строительства и промышленности.

В то же время темп пополнения парка становится более сдержанным, что согласуется с общей экономической динамикой и негативными для бизнеса политическими сигналами.