Количество угнанных автомобилей за первое полугодие текущего года заметно уменьшилось. Но шансы найти угнанный автомобиль все равно остаются около 50%.
Как свидетельствуют данные национальной полиции Украины, в 2020 году было украдено 4 522 автомобиля, а за первое полугодие 2021-го зафиксировали 1 475 краж. То есть тенденция к снижению количества угнанных авто имеет место быть.
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По данным НПУ, раскрывается примерно половина подобных преступлений.
Как свидетельствует статистика, в прошлом году лидером по количеству угонов авто были:
- Киев и область – 52%,
- Харьковщина – 8,91%,
- Одесская и Львовская области – 6,92%.
Однако по результатам первого полугодия 2021 года лидером неожиданно стал Харьков – 51,4% угонов авто, а Киев опустился на четвертое место.
По данным Нацполиции и страховых фирм, в 2020 году воров больше всего интересовали машины таких марок:
- Toyota
- Lexus
- Hyundai
- Kia
- Mazda
- Honda
- BMW
- Land Rover
- Porsche
- Audi
Если говорить конкретнее, по моделям, то рейтинг выглядит следующим образом:
- Toyota Land Cruiser
- Toyota Camry
- Toyota RAV4
- Lexus LX
- Hyundai Tucson
- Kia Optima
- Kia Rio
- Range Rover
- Audi Q7
- Volkswagen Tiguan
Это не значит, что другие машины не похищают – воруют все, даже "Таврии". Но перечисленные модели наиболее привлекательны для преступников – учитывая их стоимость и популярность среди автолюбителей. В частности, и среди тех, кто готов купить украденное авто на запчасти. Именно эта категория автобизнесменов и является заказчиками значительного количества угонов автомобилей.
Кроме того, приобретает популярность довольно заманчивый и легкий способ "заработка" для автоугонщиков – угнать машину и "перепродать" ее человеку, у которого украли.