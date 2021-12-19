Количество угнанных автомобилей за первое полугодие текущего года заметно уменьшилось. Но шансы найти угнанный автомобиль все равно остаются около 50%.

Как свидетельствуют данные национальной полиции Украины, в 2020 году было украдено 4 522 автомобиля, а за первое полугодие 2021-го зафиксировали 1 475 краж. То есть тенденция к снижению количества угнанных авто имеет место быть.

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По данным НПУ, раскрывается примерно половина подобных преступлений.

Как свидетельствует статистика, в прошлом году лидером по количеству угонов авто были:

  • Киев и область – 52%,
  • Харьковщина – 8,91%,
  • Одесская и Львовская области – 6,92%.

Однако по результатам первого полугодия 2021 года лидером неожиданно стал Харьков – 51,4% угонов авто, а Киев опустился на четвертое место.

По данным Нацполиции и страховых фирм, в 2020 году воров больше всего интересовали машины таких марок:

  1. Toyota
  2. Lexus
  3. Hyundai
  4. Kia
  5. Mazda
  6. Honda
  7. BMW
  8. Land Rover
  9. Porsche
  10. Audi

Если говорить конкретнее, по моделям, то рейтинг выглядит следующим образом:

  1. Toyota Land Cruiser
  2. Toyota Camry
  3. Toyota RAV4
  4. Lexus LX
  5. Hyundai Tucson
  6. Kia Optima
  7. Kia Rio
  8. Range Rover
  9. Audi Q7
  10. Volkswagen Tiguan

Это не значит, что другие машины не похищают – воруют все, даже "Таврии". Но перечисленные модели наиболее привлекательны для преступников – учитывая их стоимость и популярность среди автолюбителей. В частности, и среди тех, кто готов купить украденное авто на запчасти. Именно эта категория автобизнесменов и является заказчиками значительного количества угонов автомобилей.

Кроме того, приобретает популярность довольно заманчивый и легкий способ "заработка" для автоугонщиков – угнать машину и "перепродать" ее человеку, у которого украли.