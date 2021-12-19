Количество угнанных автомобилей за первое полугодие текущего года заметно уменьшилось. Но шансы найти угнанный автомобиль все равно остаются около 50%.

Как свидетельствуют данные национальной полиции Украины, в 2020 году было украдено 4 522 автомобиля, а за первое полугодие 2021-го зафиксировали 1 475 краж. То есть тенденция к снижению количества угнанных авто имеет место быть.

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По данным НПУ, раскрывается примерно половина подобных преступлений.

Как свидетельствует статистика, в прошлом году лидером по количеству угонов авто были:

Киев и область – 52%,

Харьковщина – 8,91%,

Одесская и Львовская области – 6,92%.

Однако по результатам первого полугодия 2021 года лидером неожиданно стал Харьков – 51,4% угонов авто, а Киев опустился на четвертое место.

По данным Нацполиции и страховых фирм, в 2020 году воров больше всего интересовали машины таких марок:

Toyota Lexus Hyundai Kia Mazda Honda BMW Land Rover Porsche Audi

Если говорить конкретнее, по моделям, то рейтинг выглядит следующим образом:

Toyota Land Cruiser Toyota Camry Toyota RAV4 Lexus LX Hyundai Tucson Kia Optima Kia Rio Range Rover Audi Q7 Volkswagen Tiguan

Это не значит, что другие машины не похищают – воруют все, даже "Таврии". Но перечисленные модели наиболее привлекательны для преступников – учитывая их стоимость и популярность среди автолюбителей. В частности, и среди тех, кто готов купить украденное авто на запчасти. Именно эта категория автобизнесменов и является заказчиками значительного количества угонов автомобилей.

Кроме того, приобретает популярность довольно заманчивый и легкий способ "заработка" для автоугонщиков – угнать машину и "перепродать" ее человеку, у которого украли.