За первое полугодие в Украине зафиксировано 1475 угонов. Это наименьший результат за последние пять лет.

Об этом сообщает Опендатабот, сервис для работы с открытыми данными.

Читайте также: В Киеве патрульные задержали пьяного автоугонщика, который спал на заднем сиденье украденного автомобиля: видео

В 2014 году произошел резкий скачок статистики угонов, когда число краж автомобилей почти удвоилось — 12 600 случаев в год. Такое рекордное количество угонов продержалось до 2016-го года включительно.

В 2017 году, когда общая кривая уголовной преступности в Украине пошла вниз, стало уменьшаться и количество угонов транспортных средств. В 2020 году их было уже 4522. При текущей динамике показатель этого года обещает быть еще ниже.