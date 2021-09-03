За перше півріччя в Україні зафіксовано 1475 автоугонів. Це найменший результат за останні п'ять років.

Про це повідомляє Опендатабот, сервіс для роботи з відкритими даними.

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У 2014 році відбувся різкий стрибок статистики автоугонів, коли число крадіжок автомобілів майже подвоїлось, — 12600 випадків на рік. Така рекордна кількість угонів протрималася до 2016-го року включно.

У 2017 році, коли загальна крива кримінальної злочинності в Україні пішла вниз, стала зменшуватися і кількість незаконних заволодінь транспортними засобами. у 2020-му їх було вже 4522. При поточній динаміці показник цього року обіцяє бути ще нижче.