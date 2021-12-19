Кількість викрадених автомобілів за перше півріччя поточного року помітно зменшилась. Але шанси знайти викрадений автомобіль усе одно залишаються близько 50% .

Як свідчать дані національної поліції України у 2020 році було вкрадено було 4 522 автомобілі, а за перше півріччя 2021-го зафіксували 1 475 крадіжок. Тобто тенденція до зниження кількості викрадених авто має місце бути.

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За даними НПУ, розкривається приблизно половина таких злочинів.

Як свідчить статистика, торік лідером за кількістю крадіжок авто були:

  • Київ та область – 52%,
  • Харківщина – 8,91%,
  • Одещина та Львівщина – 6,92%.

Однак за результатами першого півріччя 2021 року лідером несподівано став Харків – 51,4% крадіжок авто, а Київ опустився аж на четверте місце.

За даними Нацполіції та страхових фірм, у 2020 році крадіїв найбільше цікавили машини таких марок:

  1. Toyota
  2. Lexus
  3. Hyundai
  4. Kia
  5. Mazda
  6. Honda
  7. BMW
  8. Land Rover
  9. Porsche
  10. Audi

Якщо говорити конкретніше, по моделях, то рейтинг виглядає наступним чином:

  1. Toyota Land Cruiser
  2. Toyota Camry
  3. Toyota RAV4
  4. Lexus LX
  5. Hyundai Tucson
  6. Kia Optima
  7. Kia Rio
  8. Range Rover
  9. Audi Q7
  10. Volkswagen Tiguan

Це не означає, що інших машин не викрадають – крадуть усе, навіть “Таврії”. Але перелічені моделі є найбільш привабливими для злочинців – з огляду на їхню вартість і популярність серед автолюбителів. Зокрема, й серед тих, хто готовий купити крадене авто на запчастини. Саме ця категорія “автобізнесменів” і є замовниками значної кількості викрадень автівок.

Крім того, набуває популярності досить заманливий та легкий спосіб “заробітку” для автовикрадачів – викрасти машину та “перепродати” її людині, у якої вкрали.