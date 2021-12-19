Кількість викрадених автомобілів за перше півріччя поточного року помітно зменшилась. Але шанси знайти викрадений автомобіль усе одно залишаються близько 50% .
Як свідчать дані національної поліції України у 2020 році було вкрадено було 4 522 автомобілі, а за перше півріччя 2021-го зафіксували 1 475 крадіжок. Тобто тенденція до зниження кількості викрадених авто має місце бути.
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За даними НПУ, розкривається приблизно половина таких злочинів.
Як свідчить статистика, торік лідером за кількістю крадіжок авто були:
- Київ та область – 52%,
- Харківщина – 8,91%,
- Одещина та Львівщина – 6,92%.
Однак за результатами першого півріччя 2021 року лідером несподівано став Харків – 51,4% крадіжок авто, а Київ опустився аж на четверте місце.
За даними Нацполіції та страхових фірм, у 2020 році крадіїв найбільше цікавили машини таких марок:
- Toyota
- Lexus
- Hyundai
- Kia
- Mazda
- Honda
- BMW
- Land Rover
- Porsche
- Audi
Якщо говорити конкретніше, по моделях, то рейтинг виглядає наступним чином:
- Toyota Land Cruiser
- Toyota Camry
- Toyota RAV4
- Lexus LX
- Hyundai Tucson
- Kia Optima
- Kia Rio
- Range Rover
- Audi Q7
- Volkswagen Tiguan
Це не означає, що інших машин не викрадають – крадуть усе, навіть “Таврії”. Але перелічені моделі є найбільш привабливими для злочинців – з огляду на їхню вартість і популярність серед автолюбителів. Зокрема, й серед тих, хто готовий купити крадене авто на запчастини. Саме ця категорія “автобізнесменів” і є замовниками значної кількості викрадень автівок.
Крім того, набуває популярності досить заманливий та легкий спосіб “заробітку” для автовикрадачів – викрасти машину та “перепродати” її людині, у якої вкрали.