Кількість викрадених автомобілів за перше півріччя поточного року помітно зменшилась. Але шанси знайти викрадений автомобіль усе одно залишаються близько 50% .

Як свідчать дані національної поліції України у 2020 році було вкрадено було 4 522 автомобілі, а за перше півріччя 2021-го зафіксували 1 475 крадіжок. Тобто тенденція до зниження кількості викрадених авто має місце бути.

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За даними НПУ, розкривається приблизно половина таких злочинів.

Як свідчить статистика, торік лідером за кількістю крадіжок авто були:

Київ та область – 52%,

Харківщина – 8,91%,

Одещина та Львівщина – 6,92%.

Однак за результатами першого півріччя 2021 року лідером несподівано став Харків – 51,4% крадіжок авто, а Київ опустився аж на четверте місце.

За даними Нацполіції та страхових фірм, у 2020 році крадіїв найбільше цікавили машини таких марок:

Toyota Lexus Hyundai Kia Mazda Honda BMW Land Rover Porsche Audi

Якщо говорити конкретніше, по моделях, то рейтинг виглядає наступним чином:

Toyota Land Cruiser Toyota Camry Toyota RAV4 Lexus LX Hyundai Tucson Kia Optima Kia Rio Range Rover Audi Q7 Volkswagen Tiguan

Це не означає, що інших машин не викрадають – крадуть усе, навіть “Таврії”. Але перелічені моделі є найбільш привабливими для злочинців – з огляду на їхню вартість і популярність серед автолюбителів. Зокрема, й серед тих, хто готовий купити крадене авто на запчастини. Саме ця категорія “автобізнесменів” і є замовниками значної кількості викрадень автівок.

Крім того, набуває популярності досить заманливий та легкий спосіб “заробітку” для автовикрадачів – викрасти машину та “перепродати” її людині, у якої вкрали.