Вкусы украинских и европейских покупателей совпали.

В 2021 году лидером среди моделей бренда Hyundai стал кроссовер Tucson. В Европе было продано 152 257 единиц Tucson, что составляет 29,5 % всех продаж бренда. В Украине было продано 2 143 автомобиля, из них 569 единиц были гибридными, что составило 26,55% процента от общих продаж модели.

А вот второе и третье место в автомобильных предпочтениях украинцев и общей Европы несколько расходятся. Украинцам в 2021 году понравилась обновленная i30. Всего было продано 794 автомобиля, что позволило модели войти в тройку лидеров всего С сегмента.

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Общее второе место в Европе занял компактный кроссовер Hyundai Kona, всего было продано 109 902 автомобилей. Новая Kona была представлена в Украине только в прошлом году, имеет электрическую версию и ДВС. В 2021 году в Украине было продано 182 модели, и есть все основания ожидать улучшения продаж в 2022 году.

Третья самая популярная модель Hyundai в Украине в 2021 году – кроссовер Santa Fe, всего было продано 435 автомобилей. В Европе третье место заняла i20, однако официально данная модель в Украину не завозилась.

Hyundai IONIQ 6

В планах дистрибьютора Hyundai на 2022 год – революционный электрический седан IONIQ 6 и обновленный вместительный кроссовер Palisade, который после прошлогоднего старта продаж получает все больше и больше поклонников в Украине.