Смаки українських та європейських покупців співпали.

У 2021 році лідером серед моделей бренду Hyundai став кросовер Tucson. В Європі було продано 152 257 одиниць Tucson, що становить 29,5 % усіх продажів бренду. В Україні було продано 2143 автомобілів, з них 569 одиниць були гібридними, що склало 26,55% відсотки від загальних продажів моделі.

А ось друге та третє місце в автомобільних вподобаннях українців та загальної Європи дещо розходяться. Українцям у 2021 році сподобалась оновлена i30. Загалом було продано 794 автомобілі, що дозволило моделі увійти до трійки лідерів всього С сегменту.

Також цікаво тест-драйв Hyundai Tucson

Загальне ж друге місце у Європі зайняв компактний кросовер Hyundai Kona, загалом було продано 109 902 автомобілів. Нова Kona була представлена в Україні лише минулого року, має електричну версію та ДВС. У 2021 році в Україні було продано 182 моделі, і є всі підстави очікувати на покращення продажів у 2022 році.

Третя найбільш популярна модель Hyundai в Україні у 2021 році – кросовер Santa Fe, загалом було продано 435 автомобілів. У Європі третє місце зайняла i20, проте офіційно дана модель в Україну не завозилася.

Hyundai IONIQ 6

У планах дистриб'ютора Hyundai на 2022 рік – революційний електричний седан IONIQ 6 та оновлений місткий кросовер Palisade, який після тогорічного старту продажів отримує все більше і більше прихильників в Україні”.