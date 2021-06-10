Киевские мосты – больная тема для автомобилистов, ведь подавляющее большинство этих сооружений находится в ужасном состоянии и требует ремонта

В столице продолжаются работы по ремонту мостов и путепроводов. Какие сооружения находятся в стадии ремонта сообщил заместитель председателя КГГА Александр Густелев.

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"Сегодня на искусственных сооружениях города продолжаются масштабные капитальные и текущие средние ремонты. В частности, ремонтируют Индустриальный и Новоконстантиновский путепроводы, на улицах Льва Толстого и Сержа Лифаря (над трамвайными путями), на пересечении Кольцевой дороги и проспекта Леся Курбаса, на пересечении улицы Бальзака и проспекта Романа Шухевича, мост через р. Лыбедь на Выдубичах, пешеходные – на столичном шоссе и на пересечении проспекта Валерия Лобановского и улицы Брожко", – сказал Александр Густелев.

В стадии строительства еще один важный инфраструктурный объект – транспортная развязка с разными уровнями на пересечении Большой Окружной дороги и ул. Богатырской, завершение работ на которой запланировано до конца текущего года. Проект предусматривает ремонт всех элементов автопроезда, расширение тротуаров устройства велодорожек, ремонт сообщений с мостом и тому подобное.

В КГГА говорят, что в целом с 2015 года в столице в рамках капитального и текущего среднего ремонта уже отремонтировано 69 искусственных сооружений из 172 имеющихся.