Київські мости – болюча тема для автомобілістів, адже переважна більшість цих споруд знаходиться в жахливому стані і вимагає ремонту.

У столиці тривають роботи з ремонту мостів і шляхопроводів. Які саме споруди знаходяться в стадії ремонту повідомив заступник голови КМДА Олександр Густєлєв.

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“На сьогодні на штучних спорудах міста тривають масштабні капітальні і поточні середні ремонти. Зокрема, ремонтують Індустріальний і Новокостянтинівський шляхопроводи, на вулицях Льва Толстого та Сержа Лифаря (над трамвайними коліями), на перетині Кільцевої дороги і проспекту Леся Курбаса, на перетині вулиці Бальзака і проспекту Романа Шухевича, міст через р. Либідь на Видубичах, пішохідні – на Столичному шосе та на перетині проспекту Валерія Лобановського і вулиці Брожка”, – сказав Олександр Густєлєв.

У стадії будівництва ще один важливий інфраструктурний об’єкт – транспортна розв’язка в різних рівнях на перетині Великої Кільцевої дороги та вул. Богатирської, завершення робіт на якій заплановано до кінця поточного року. Проект передбачає ремонт усіх елементів автопроїзду, розширення тротуарів для влаштування велодоріжок, ремонт сполучень із мостом тощо.

В КМДА кажуть, що загалом із 2015 року у столиці в рамках капітального і поточного середнього ремонту вже відремонтовано 69 штучних споруд із 172 наявних.