Какие мотоциклы покупали украинцы в октябре: самые популярные бренды

В сегменте мотоциклов осенью наступило ожидаемое сезонное снижение темпов торгов. Итак, в октябре украинцы приобрели 4,4 тысячи всех мотоциклов. Это на 9,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, но (прогнозируемо) на 29,8% меньше, чем было в сентябре-2024, утверждают эксперты Института исследований авторынка.

Кстати на Николаевщине покупатель во время тест-драйва украл мотоцикл

Среди общего количества 55% мотоциклов были новыми (импортированными из-за рубежа), количественно это 2446 шт.

На внутреннем рынке было заключено 1725 сделок купли-продажи мототехники, что составило 38,8% от общего количества.

Лишь 6,2% мотоциклов были импортированы бывшими в употреблении из-за рубежа (277 шт.).

Динамика рынка мотоциклов в Украине, октябрь-2023 - октябрь-2024 г. График ИДА

По отдельным подсегментами динамика торгов мотоциклами (где очень четко выражена сезонность, и первоочередное значение имеет сравнение именно год к году) выглядит следующим образом (в сравнении прошлый месяц к месяцу, что шел перед ним, М-М; и прошлый месяц к аналогичному месяцу прошлого года, Y-Y):

Внутренние перепродажи: -21,6% M-M, +24,5% Y-Y

Импорт подержанных: -33,6% M-M, +11,7% Y-Y

Импорт новых: -34,3% M-M, +0,6% Y-Y

Самые популярные мотоциклы

На внутреннем рынке среди производителей мототехники в указанном периоде преобладали японские марки Honda (201 договор купли-продажи) и Yamaha (209 ДКП), а также Geon (140 ДКП).



Импорт мотоциклов с пробегом продолжает держаться на японских марках Honda, Yamaha и Suzuki. Продукция этих трех производителей охватывает значительную часть сегмента, точнее - 70% рынка двухколесных моторных машин.





Новыми в Украине покупают в основном мототехнику китайских производителей: в октябре в очередной раз лидерами стали марки Spark (435 первых регистраций), Musstang (355 ПР), и Forte (320 ПР). В целом доля китайской продукции составляет около 80% на рынке новых мотоциклов.