Водителям напомнили об ограничении при заказе индивидуальных номерных знаков на авто, если они похожи на номера полиции, спецслужб, дипломатические номера и номера ведомственного транспорта.

Получили отказ в заказе желанного индивидуального номерного знака? Обратите внимание, важное требование к ИНЗ: номерные знаки не могут быть тождественны или похожи на начертание номерных знаков, которые выдают (выдавали) во время государственной или ведомственной регистрации транспортных средств в Украине.

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В случае несоблюдения этого условия, заказчику будет отказано в заказе ИНЗ даже после оплаты их изготовления (оплата возвращается). Убедитесь, что желаемый макет ИНЗ не напоминает номерные знаки государственного образца, приведенные в перечне ниже: