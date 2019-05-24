Водіям нагадали про обмеження при замовленні індивідуальних номерних знаків на авто, якщо вони схожі на номери поліції, спецслужб, дипломатичні номери та номери відомчого транспорту.

Отримали відмову в замовленні омріяного індивідуального номерного знаку? Зверніть увагу, важлива вимога до ІНЗ: номерні знаки не можуть бути тотожні або схожі за накресленням із номерними знаками, які видають (видавали) під час державної або відомчої реєстрації транспортних засобів в Україні.

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У випадку недотримання цієї умови, замовнику буде відмовлено в замовленні ІНЗ навіть після оплати їх виготовлення (оплата повертається).Переконайтеся, що бажаний макет ІНЗ не нагадує номерні знаки державного зразка, які наведені в переліку нижче: