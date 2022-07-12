Рейтинг самых популярных новых автомобилей у киевлян существенно отличается от предпочтений украинцев из других регионов.

​​В Украине крупнейшим региональным рынком новых автомобилей остается город Киев

В июне более трети всех зарегистрированных в стране новых легковых авто (35%) получили столичную прописку.

Несмотря на топливный кризис, львиную долю регистраций сформировали автомобили с ДВС (на бензиновые авто пришлось 58%, а на дизельные 23%). Почти 14% новых авто, которые в июне приобрели киевляне, были гибридными, только 5% – электромобили.

Кстати в июне украинцы зарегистрировали 84,2 тысячи подержанных авто

Лидером столичного рынка новых авто в прошлом месяце стал компактный кроссовер Renault Duster – 127. Эта же модель лучше всего покупалась в целом по Украине.

На втором месте Mitsubishi L200 (58 шт.). Возможно, эта партия автомобилей была привезена для армии.

Третий результат – у Toyota Yaris Cross (41 шт.). Таких машин было достаточно на складах импортера в Украине, поэтому покупатели брали авто в наличии.

Jeep Compass стал четвертым в рейтинге предпочтений киевлян (38 шт.).

А на пятом месте сразу две модели – Hyundai i30 и Toyota Highlander (по 32 регистрации в каждой).