В июне на одну регистрацию нового авто пришлось 29 ввезенных машин с пробегом.

За июнь 2022 года украинскую прописку получили 84,2 тыс. бывших в эксплуатации легковых автомобилей. По сравнению с предыдущим годом июньские регистрации подержанных легковых авто, ввезенных из-за границы, выросли на 135%, сообщает Укравтопром.

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Напомним, в прошлом месяце украинцы зарегистрировали всего 2,9 тыс. новых легковых автомобилей.

В результате, регистрации ввозимых подержанных машин в 29 раз превысили продажи новых.

Марка Volkswagen в очередной раз стала лидером среди впервые зарегистрированных легковых автомобилей с пробегом. За месяц украинцы поставили на учет 16,7 тыс. подержанных фольксвагенов.

На втором месте Opel с показателем 6,8 тыс. шт.

Renault заняла третье место – 6,7 тыс. автомобилей с пробегом.

Четвертым по популярности стала Audi, авто этой марки выбрали 6 тыс. украинцев.

Ford замыкает пятерку лидеров с результатом 5,5 тыс. машин.