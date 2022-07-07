В червні на одну реєстрацію нового авто припало 29 ввезених машин з пробігом.

Упродовж червня 2022 року українську прописку отримали 84,2 тис. бувших в експлуатації легковиків. У порівнянні з попереднім роком червневі реєстрації вживаних легкових авто, завезених з-за кордону, зросли на 135%, повідомляє Укравтопром.

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Нагадаємо, в минулому місяці українці зареєстрували лише 2,9 тис. нових легкових автомобілів.

В результаті, реєстрації ввезених вживаних машин в 29 разів перевищили продажі нових.

Марка Volkswagen вкотре стала лідером серед вперше зареєстрованих легкових авто з пробігом. За місяць українці поставили на облік 16,7 тис. вживаних фольксвагенів.

На другому місці Opel з показником 6,8 тис.шт.

Renault посіла третє місце – 6,7 тис. авто з пробігом.

Четвертою за популярністю стала Audi, авто цієї марки вибрали 6 тис. українців.

Ford замикає п’ятірку лідерів з результатом 5,5 тис. машин.

Всього за шість місяців з початку року на українські номери перейшли 264,5 тис. вживаних легкових автомобілів, що на 35% більше, ніж у першому півріччі минулого року.