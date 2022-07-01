Попит на нові авто поступово збільшується, але до показників довоєнного часу ще далеко. У червні в Україні було зареєстровано 2,9 тис. нових легкових авто

У червні на українському ринку нових легкових автомобілів було реалізовано 2,9 тис. машин. У порівнянні з попереднім місяцем, реєстрації нових легкових авто збільшились на 14 відсотків. Однак такий червневий результат є на 67% меншим ніж торік, повідомляє Укравтопром.

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Лідером ринку першого літнього місяця 2022 року стала марка Toyota. Впродовж червня свою першу реєстрацію пройшли 456 авто цієї японської марки, що на 11% більше, ніж у травні.

Друге місце у Renault, показник продажів якої у порівнянні з попереднім місяцем збільшився на 13% – до 327 шт.

Третьою за популярністю стала німецька марка Volkswagen, нові авто якої придбали 263 українця, це на 56% більше травневого показника.

Четвертий результат у Hyundai – 172 шт. Відносно травня реєстрації Hyundai зросли на 7%.

Замикає п’ятірку лідерів червня з падінням на 10% – Skoda, авто якої вибрали 168 покупців.

Бестселером місяця став автомобіль Renault Duster, в активі якого 168 реєстрацій.

Всього з початку року свої перші реєстраційні номери отримали 17,8 тис. нових легкових авто, що у 2,7 раза менше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.