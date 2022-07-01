Спрос на новые авто постепенно увеличивается, но до показателей довоенного времени еще далеко. В июне в Украине было зарегистрировано 2,9 тысячи новых легковых автомобилей.

В июне на украинском рынке новых легковых автомобилей было реализовано 2,9 тысячи машин. По сравнению с предыдущим месяцем, регистрации новых легковых автомобилей увеличились на 14 процентов. Однако такой июньский результат на 67% меньше, чем в прошлом году, сообщает Укравтопром.

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Лидером рынка первого летнего месяца 2022 года стала марка Toyota. В течение июня свою первую регистрацию прошли 456 автомобилей этой японской марки, что на 11% больше, чем в мае.

Второе место у Renault, показатель продаж которой по сравнению с предыдущим месяцем увеличился на 13% – до 327 шт.

Третьей по популярности стала немецкая марка Volkswagen, новые автомобили которой приобрели 263 украинца, это на 56% больше майского показателя.

Четвертый результат у Hyundai – 172 шт. По сравнению с маем регистрации Hyundai выросли на 7%.

Замыкает пятерку лидеров июня с падением на 10% – Skoda, авто которой выбрали 168 покупателей.

Бестселлером месяца стал автомобиль Renault Duster, в активе которого 168 регистраций.

Всего с начала года свои первые регистрационные номера получили 17,8 тысячи новых легковых автомобилей, что в 2,7 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.