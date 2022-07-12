Рейтинг найпопулярніших нових автомобілів в киян суттєво відрізняється від вподобань українців з інших регіонів.

​​В Україні найбільшим регіональним ринком нових автомобілів залишається місто Київ

У червні більше третини всіх зареєстрованих в країні нових легкових авто (35%) отримали столичну прописку.

Попри паливну кризу, левову частку реєстрацій сформували автомобілі з ДВЗ (на бензинові авто припало 58%, а на дизельні 23%). Майже 14% нових авто, що у червні придбали кияни, були гібридними, лише 5% – електромобілі.

До речі в червні українці зареєстрували 84,2 тисячі вживаних авто

Лідером столичного ринку нових авто в минулому місяці став компактний кросовер Renault Duster – 127 реєстрацій. Ця ж модель найкраще купувалась в цілому по Україні.

На другому місці Mitsubishi L200 (58 шт.). Можливо, ця партія автомобілів була привезена для армії.

Третій результат – у Toyota Yaris Cross (41 шт.). Таких машин було достатньо на складах імпортера в Україні, тож покупці брали авто в наявності.

Jeep Compass став четвертим у рейтингу вподобань киян (38 шт.).

А на п’ятому місці одразу дві моделі – Hyundai i30 та Toyota Highlander (по 32 реєстрації у кожній).