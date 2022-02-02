Прошлогодний лидер продаж Kia Sportage прекратили продавать, но его ближайший конкурент держит первенство с огромным отрывом.

По итогам января лидером продаж, как и в декабре, стал бэнд Renault с долей рынка в 17,5%. Toyota осталась на втором месте в рейтинге (доля 11,5%), а вот на третье место с девятого поднялся китайский бренд Chery (7,4%), сообщает Институт исследований авторынка.

Что касается рейтинга моделей, то лидер продаж в январе – Renault Duster. На второе место с четвертого поднялся Toyota Land Cruiser Prado, на третьей позиции осталась Toyota RAV-4.

На четвертом месте неожиданно оказался Chery Tiggo 2 (25 позиций). Это один из самых дешевых на рынке автомобилей, который был в наличии у дилеров. Продажи Hyundai Tucson вывели модель на 5-е место рейтинга (+11 позиций). Больше всего – на 67 позиций – выросли продажи Renault Koleos (7 место).

Привлекает внимание девятое место, которое заняла еще одна модель Chery – Tiggo 4. Замыкает топ-10 Chevrolet Cobalt, эта модель поднялась на 18 строчек в рейтинге.

Большинство перемещений в рейтинге связано не с ростом спроса, а с наличием автомобилей. Так, крупная партия Renault, которая пришла в Украину в конце 2021 года, стала причиной роста регистрации их в январе. А закупка партии Chevrolet Cobalt полицией вывела эту модель в ТОП-10.

Недостаток других популярных моделей на рынке вывел их из рейтинга. Речь идет о Renault Logan, Toyota Camry и недавнем лидере продаж KIA Sportage.

Попадание в топ двух моделей китайского бренда – это также последствия кризиса мировой автопромышленности. Дефицит новых авто в салонах и вынужденное долгое ожидание определенных марок и моделей побуждает украинцев покупать те автомобили, которые есть в наличии. Скорее всего, такие изменения в рейтинге придется видеть ежемесячно, пока рынок не стабилизируется.