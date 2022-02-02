Минулорічний лідер продажів Kia Sportage припинили продавати, натомість його найближчий конкурент тримає першість з величезним відривом.

За підсумками січня лідером продажів, як і в грудні, став бенд Renault з часткою ринку 17,5%. Toyota залишилася на другому місці в рейтингу (частка 11,5%), а от на третє місце з дев’ятого піднявся китайський бренд Chery (7,4%), повідомляє Інститут досліджень авторинку.

Щодо рейтингу моделей, то лідер продажів у січні – Renault Duster. На друге місце з четвертого піднявся Toyota Land Cruiser Prado, на третій позиції залишилася Toyota RAV-4.

На четвертому місці несподівано опинився Chery Tiggo 2 (+25 позицій). Це один з найдешевших на ринку автомобілів, який був у наявності у дилерів. Продажі Hyundai Tucson вивели модель на 5 місце рейтингу (+11 позицій). Найбільше — аж на 67 позицій — зросли продажі Renault Koleos (7 місце).

Привертає увагу дев’яте місце, яке зайняла ще одна модель Chery — Tiggo 4. Замикає топ-10 Chevrolet Cobalt, ця модель піднялася на 18 сходинок у рейтингу.

Більшість переміщень у рейтингу пов'язані не зі зростанням попиту, а з наявністю автомобілів. Так, велика партія Renault, які прийшли в Україну наприкінці 2021 року, стали причиною росту реєстрації їх у січні. А закупівля партії Chevrolet Cobalt поліцією вивело цю модель в ТОП-10.

Натомість нестача інших популярних моделей на ринку вивела їх з рейтингу. Мова йде про Renault Logan, Toyota Camry та нещодавнього лідера продажів KIA Sportage.

Потрапляння в топ аж двох моделей китайського бренду — це також наслідки кризи світової автопромисловості. Через дефіцит нових авто в салонах та вимушене довге очікування на певні марки та моделі спонукає українців купувати ті легковики, що є в наявності. Найімовірніше, такі зміни в рейтингу доведеться бачити щомісяця, допоки ринок не стабілізується.