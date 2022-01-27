Chevrolet Cobalt призначені для патрулювань доріг та населених пунктів у Київській області.

Автомобілі Chevrolet Cobalt вироблені на узбецькому заводі UzAuto. Раніше вони продавались під брендом Ravon R4. Машини для поліції мають спеціальні розпізнавальні знаки та сучасні світлодіодні ліхтарі синього та червоного кольору на даху. Автомобілі будуть використовуватись як для патрулювання вулиць, так і інших завдань поліції.

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Chevrolet Cobalt оснащені 1,5-літровим бензиновим двигуном потужністю 106 к.с. та механічною 5-ступеневою чи автоматичною 6-ступеневою коробками передач. Вартість автомобіля в мінімальній комплектації становить від 329 800 грн.