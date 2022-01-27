Chevrolet Cobalt предназначен для патрулирования дорог и населенных пунктов в Киевской области.

Автомобили Chevrolet Cobalt производятся на узбекском заводе UzAuto. Раньше они продавались под брендом Ravon R4. Машины полиции имеют специальные опознавательные знаки и современные светодиодные фонари синего и красного цвета на крыше. Автомобили будут использоваться как для патрулирования улиц, так и для других задач полиции.

Кстати тест-драйв Chevrolet Spark

Chevrolet Cobalt оснащен 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 106 л.с. и механической 5-ступенчатой или автоматической 6-ступенчатой коробкой передач. Стоимость автомобиля в минимальной комплектации составляет от 329 800 грн.