Какие новые автомобили покупали украинцы с начала 2025 года

В течение первого квартала 2025 года украинцы и местные предприятия приобрели 14,3 тысячи новых легковушек. По сравнению с 1 кварталом 2024 видим уменьшение объемов рынка на -16,5%, сообщает Институт исследований авторынка.

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Динамика рынка новых легковых авто, 2024-2025. График ИДА

Большинство новых легковушек, как обычно (97,3%, 13 868 шт.), были импортированными из-за рубежа. Доля легковушек, изготовленных в Украине составила 2,7% (389 шт.).

Среди марок больше всего на первую регистрацию было подано легковушек с эмблемами Toyota, Renault и Skoda. Вот Топ-10 производителей по итогам первой четверти года:



Топ-10 производителей новых легковушек, Q1 2025. График ИДА

Среди отдельных моделей, как и в прошлом году, чаще всего автосалоны покидали Renault Duster и Toyota RAV4. Разница в количестве между следующими участниками значительно больше относительно лидеров этого Топ-10, но значительно меньше между ними. При таком сравнительно небольшом контрасте всего несколько автомобилей имеют влияние на финальную квартальную позицию модели в списке. Интересно, что в десятке самых популярных легковушек остался всего один лифтбек - Skoda Octavia, остальные - кроссоверы.



Топ-10 моделей новых легковушек, Q1 2025. График ИДА

Кстати составлен рейтинг самых надежных кроссоверов

Среди новых легковушек, которые были зарегистрированы как такие, изготовленные в Украине (количественно они включены в общий рейтинг), лидером в первом квартале стал кроссовер Skoda Karoq (201 шт.), выпускаемый на закарпатском заводе "Еврокар". Второе место у продукции того же предприятия - Skoda Kodiaq (27 шт.). Третья позиция за Volkswagen Crafter (26 шт.). Следующие ступеньки распределили между собой переоборудованные местными предприятиями под различные специальные цели (по заказу полиции, медслужб и т.д.) легковые автомобили.