Які нові автомобілі купували українці з початку 2025 року

Впродовж першого кварталу 2025 року українці та місцеві підприємства придбали 14,3 тисячі нових легковиків. У порівнянні з 1 кварталом 2024 року бачимо зменшення обсягів ринку на -16,5%, повідомляє Інститут досліджень авторинку.

Також цікаво в яких країнах продають найбільше автомобілів

Динаміка ринку нових легкових авто, 2024-2025. Графік ІДА

Більшість нових легковиків, як звичайно (97,3%, 13 868 шт.), були імпортованими із-за кордону. Частка легковиків, виготовлених в Україні склала 2,7% (389 шт.).

Серед марок найбільше на першу реєстрацію було подано легковиків з емблемами Toyota, Renault та Skoda. Ось Топ-10 виробників за підсумками першої чверті року:



Топ-10 виробників нових легковиків, Q1 2025. Графік ІДА

З-поміж окремих моделей, подібно як і торік, найчастіше автосалони покидали Renault Duster та Toyota RAV4. Різниця у кількості між наступними учасниками значно більша відносно лідерів цього Топ-10, але значно менша між ними. За такого порівняно невеликого контрасту всього кілька автомобілів мають вплив на фінальну квартальну позицію моделі у списку. Цікаво, що у десятці найпопулярніших легковиків залишився всього один ліфтбек — Skoda Octavia, решта - кросовери.



Топ-10 моделей нових легковиків, Q1 2025. Графік ІДА

До речі складено рейтинг найнадійніших кросоверів

Серед нових легковиків, що були зареєстровані як такі, що виготовлені в Україні (кількісно вони включені до загального рейтингу), лідером у першому кварталі став кросовер Skoda Karoq (201 шт.), який випускають на закарпатському заводі «Єврокар». Друге місце у продукції того ж підприємства — Skoda Kodiaq (27 шт.). Третя позиція за Volkswagen Crafter (26 шт.). Наступні сходинки розподілили між собою переобладнані місцевими підприємствами під різні спеціальні цілі (на замовлення поліції, медслужб тощо) легкові автомобілі.