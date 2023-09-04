В августе украинцы купили наибольшее количество новых легковых автомобилей с начала полномасштабного вторжения. Какие именно?

В августе украинцы приобрели 6 тысяч новых легковушек. Это на 46,7% больше, чем в августе 2022 года, и на 13,3% больше, чем в июле-2023. Такой показатель оказался рекордным не только в последние 12 месяцев, но и со времен полномасштабного вторжения.

Таким образом, рынок новых автомобилей в Украине постепенно восстанавливается и растет, однако до показателей, которые были до 24 февраля 2022 года, еще далеко: тогда в среднем продавали около 10 тысяч легковушек ежемесячно, утверждают в Институте исследований авторынка. В целом с января по август 2023 года украинцы впервые зарегистрировали 39,9 тысячи новых легковых автомобилей, что на 58,3% больше, чем за аналогичный период 2022 года, и даже на 8 сотен автомобилей больше, чем за весь 2022 год в целом.

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Большинство новых легковых автомобилей в августе (90,6%, 5 468 штук) были импортированы из-за рубежа. Доля легковых автомобилей, изготовленных в Украине методом крупноузловой сборки или переоборудованных из импортных машинокомплектов, составила 9,4% (565 шт.). Покупателями новых авто в августе в основном были физические лица (67%, 3808 шт.), а юридические лица приобрели 1879 машин (33%).

Больше новых автомобилей в течение прошлого месяца зарегистрировали в Киеве (2 159 шт.) и Киевской области (688 шт.) — вместе это почти половина (47,2%) от общего количества впервые зарегистрированных новых легковушек в августе. Также их активно регистрировали в Днепропетровской (512 шт.), Одесской (372 шт.) и Львовской (342 шт.) областях.

Чаще всего в августе, как и в прошлом месяце, при покупке новой легковушки украинцы выбирали Toyota (987 шт., 16,4%). Второе место занял бренд Volkswagen (635 шт., 10,5%).

На третьем месте разместился бренд Renault (472 шт., 7,8%), а на четвёртое поднялось BMW (435 шт., 7,2%). Замыкает первую пятерку Skoda (400 шт., 6,6%).



Топ-15 самых популярных брендов новых легковушек в августе 2023 года

Среди моделей в восьмом месяце 2023 лидером продаж остается Renault Duster (355 шт.). На втором месте разместилась Toyota RAV-4 (307 шт.). Третью строчку занял электрический Volkswagen ID.4 (271 шт.). На четвертое место поднялась Toyota Land Cruiser Prado (154 шт.), а на пятое – Toyota Camry (150 шт.).

При этом на рынке сохраняется тенденция кроссоверов: их в топ-20 в дальнейшем большинство — 14 гражданских и один полицейский.



Топ-20 самых популярных моделей новых легковушек в августе 2023 года



Среди новых легковушек, изготовленных или переоборудованных в Украине и зарегистрированных в августе, самой популярной оказалась Skoda Kodiaq (104 шт.), изготавливаемая на закарпатском заводе «Еврокар» методом крупноузловой сборки, а также полицейские Renault Duster (103 шт.) и Toyota Corolla (91 шт.). Переоборудованием последних занимается компания СКС.