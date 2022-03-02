Поток граждан на границе Украины со странами ЕС и Молдовы продолжает снижаться. Уровень загруженности пунктов пропуска также существенно снизился.

Сравнивая состояние очередей за последние 12 часов (с 00:00 02 марта), отмечаем, что количество автомобилей, ожидающих пересечение границы уменьшилось, примерно, с 3900 до 1425 автомобилей. Очереди из пешеходов – в пределах 30-50 человек, сообщает Госпогранслужба.

Более подробную информацию об очередях можно получить на фейсбук-странице Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница.

Также уместно почитать: выехать из Украины на чужой машине можно без доверенностей

В настоящее время относительно незначительные очереди автомобилей фиксируются возле следующих пунктов пропуска:

с Польшей: "Смольница" (400 легковых автомобилей), "Шегини" (240 л/а);

со Словакией: "Малый Березный" (100 л/а), "Ужгород" (250 л/а);

с Румынией: "Солотвино" (50 л/а), "Порубное" (300 л/а).



Остальные пункты пропуска свободны.

Важно: пока кроме оформления лиц пограничники совместно с таможенниками активно осуществляют оформление грузов гуманитарного назначения.

Все пункты пропуска на западной границе работают в круглосуточном режиме.