Потік громадян на кордоні України з країнами ЄС та Молдови продовжує зменшуватися. Рівень завантаженості пунктів пропуску також суттєво знизився.

Порівнюючи стан черг за останні 12 годин (з 00:00 02 березня), відмічаємо, що кількість автомобілів, які очікують перетину кордону зменшилася, приблизно, з 3900 до 1425 автівок. Черги з пішоходів – у межах 30-50 осіб, повідомляє Держприкордонслужба.

Детальнішу інформацію про черги можна отримати на фейсбук-сторінці Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

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Наразі відносно незначні черги автівок фіксуються біля наступних пунктів пропуску:

з Польщею: «Смільниця» (400 легкових автомобілів), «Шегині» (240 л/а);

зі Словаччиною: «Малий Березний» (100 л/а), «Ужгород» (250 л/а);

з Румунією: «Солотвино» (50 л/а), «Порубне» (300 л/а).

Решта пунктів пропуску вільні.

Важливо: наразі крім оформлення осіб, прикордонники спільно з митниками активно здійснюють оформлення вантажів гуманітарного призначення.

Нагадуємо, що усі пункти пропуску на західному кордоні працюють у цілодобовому режимі.

Цієї доби державний кордон України на західній ділянці перетнули майже 94 тисячі осіб та майже 14 тисяч транспортних засобів. Дані показники приблизно на 13% менші за показники минулої доби.

На виїзд з України до ЄС та Молдови виїхало майже 94 тисячі осіб. Зокрема, кордон до Польщі перетнули майже 58 тисяч людей, решта – до Угорщини, Словаччини, Румунії та Молдови.

Щодобово на Батьківщину повертаються майже 12 тисяч наших співвітчизників, більшість з яких чоловіки, які зробили свій вибір у складний для нашої країни час.