В 2023 году продажи пикапов в Украине установили рекорд. Рост спроса в этом сегменте рынка составил 87,4%.

Как сообщает AUTO-Consulting, в 2023 году рынок новых пикапов в Украине продемонстрировал лучшие показатели продаж за последние 10 лет. За прошлый год было продано 1627 новых пикапов, что на 87,4% больше, чем за 2022 год.

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Тоже значительная положительная динамика наблюдается среди поставок подержанных пикапов. И это только официально зарегистрированные автомобили. Почти 1,8 тыс. бывших в употреблении пикапов было поставлено в Украину, что в 2,3 раза больше, чем за 2022 год.

Наиболее популярным пикапом на украинском рынке по итогам 2023 года стал Toyota HiLux с долей рынка в 41,5%. На втором месте – Mitsubishi L200 (21,6% рынка), на 3-м – Peugeot Landtrek (13,8%). Также в ТОП-5 вошли еще 2 "китайца" - Great Wall Wingle и JAC T8.

Почти половина всех новых пикапов в прошлом году была продана в Киеве – 46%.